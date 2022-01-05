У 2021 році газотранспортна система (ГТС) України транзитувала до Європи 41,6 млрд куб. м блакитного палива, що на 25% менше у порівнянні з 2020 роком.

Обсяги транспортування газу з Європи до України за аналогічний період склали майже 2,6 млрд куб. м – це у шість разів менше, ніж у 2020 році. Експорт газу, включно з реекспортом, склав 2,6 млрд куб. м природного газу.

Середньодобовий обсяг транзиту в 2021 році становив 114 млн куб. м газу на добу, проте в деякі періоди знижувався до 67 млн куб. м.

Всього у 2021 році було заброньовано 44,4 млрд куб. м транзитних потужностей на точках виходу з Росії (40 млрд куб. м згідно з умовами чинного транзитного контракту, 4,4 млрд куб. м були заброньовані на місячних та добових аукціонах), але з них використано лише 41,6 млрд куб. м, – йдеться у повідомленні Оператора ГТС України.

У компанії зазначають, що зростання цін на газ в Європі через його дефіцит та скорочення запасів в європейських підземних сховищах, можливості української ГТС більш ніж достатні для подолання газової кризи в ЄС – не були задіяні.

У період найбільшого зростання цін на газ у жовтні-грудні середньомісячний транзит газу з Росії до ЄС був на 17% нижчим, ніж у січні-серпні.

Раніше повідомлялося, що пориви вітру в Європі збільшили вироблення електроенергії вітряними станціями. Це стало причиною того, що ціни на газ упали на третину від історичного максимуму.

До цього європейська спотова ціна на газ досягла позначки $2 200/тис. куб. м.

Джерело: Оператор ГТС України