Джонсон назвав кількість російських військових біля кордону України

Росія накопичила понад 100 тис. військових біля українського кордону, демонструючи, ймовірно, найбільшу ворожість до України за останні роки.

Про це під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

– Потенційно Росія може розмістити ще 30 тис. військових у Білорусі. Порівняно з цим розгортання 30-тисячних сил РФ у Криму у 2014 році здається навіть незначним. Але відтоді полягло понад 13 тис. українців, а саму Україну втягнули у майже десятиліття війни, – пояснив він.

Крім того, Борис Джонсон зауважив, що подальше вторгнення Росії в України було б політичною і гуманітарною катастрофою як для Росії, так і для світу.

31 січня в ефірі Свободи слова на ICTV секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що біля кордону України з Росією перебуває близько 120 тис. російських військових. Він запевнив, що цієї кількості точно недостатньо для повномасштабного вторгнення.

Зі свого боку міністр оборони України Олексій Резніков нещодавно заявив, що наразі російські військові частини, розташовані біля українського кордону, нараховують близько 112 тис. військових. З морською та авіаційною компонентою – це близько 130 тис.

Однак жодних явищ чи дій військового характеру біля кордону України з Росією не спостерігається.