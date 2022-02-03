Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

Безпека та мир: президент Зеленський назвав основну тему переговорів із Ердоганом

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Безпека та мир: президент Зеленський назвав основну тему переговорів із Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що безпека та мир були основною темою сьогоднішніх переговорів із главою Туреччини Реджепом Ердоганом.

– Виклики, які з’явилися, а також кроки для їхнього подолання були основною темою нашої зустрічі. Я вдячний президентові (Реджепу Ердогану. – Ред.) за тверду та послідовну підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. За активну участь Туреччини у Кримській платформі для звільнення Криму та захист прав кримчан, – заявив президент під час брифінгу 3 лютого.

Він додав, що йдеться про підтримку кримських татар та будівництво житла для переселенців із тимчасово окупованого Кримського півострова.

– У цьому питанні справді є прогрес. Упевнені, незабаром буде і результат, а саме імплементація цього важливого проєкту в Херсоні, Миколаєві та Києві, – сказав Зеленський.

Він окремо подякував президенту Ердогану за ініціативу стати посередником між Україною та Росією у переговорах для завершення війни.

– Для миру в Україні ми готові робити все можливе на всіх майданчиках та у всіх форматах. Немає значення, де саме можна поставити крапку у війні. Важливо, щоб усі щиро були готові до цього, – наголосив Володимир Зеленський.

Читайте
Україна та Туреччина підписали договір про зону вільної торгівлі

Фото: Офіс президента

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка