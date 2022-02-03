Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив думку, що російсько-український збройний конфлікт буде врегульовано дипломатичними методами та в правовій площині.

Про це він заявив сьогодні в Києві після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

– Ми щиро віримо, що кризу буде врегульовано мирними дипломатичними методами в рамках Мінських угод на засадах територіальної цілісності України та міжнародного права, – зазначив Ердоган.

Він також запевнив, що Туреччина продовжує підтримку територіальної цілісності України, включно з незаконно окупованим Кримом.

– Хочу повторити, що ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом, – наголосив Ердоган.

Як відомо, Реджеп Таїп Ердоган неодноразово пропонував посередництво Туреччини у врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту.

Так, турецький лідер запросив президента України Володимира Зеленського та господаря Кремля Володимира Путіна зустрітися на території Туреччини, щоб усунути розбіжності.

Ердоган також висловлював думку, що сценарій вторгнення регулярних військ РФ в Україну є нереалістичним.

Сьогодні в Анкарі запевнили, що не відмовляться від постачання зброї Києву, незважаючи на невдоволення Росії.