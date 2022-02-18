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Факти / Україна

Данілов відповів на заяви Блінкена: ми не бачимо готовності РФ до повномасштабної атаки

Ілля Нежигай редактор стрічки
Олексій Данілов

Україна не бачить намірів Росії здійснити нове вторгнення на українські території найближчими днями.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі програми Право на владу.

– Починаючи з 30 жовтня 2021 року ми отримуємо дані від розвідспільноти про ті процеси, які є на сьогодні. Я не можу підтвердити, що все в нас збігається на 100% з нашими партнерами. Однак більшість інформації підтверджувалася, ми робили відповідні кроки і не сиділи склавши руки, – сказав він.

Олексій Данілов окремо прокоментував заяви Державного департаменту США, що найближчими днями президент РФ планує здійснити нову, повномасштабну атаку на Україну.

– Якщо казати про повномасштабну операцію стосовно нашої країни – ми такого не бачимо. Що ми на сьогодні бачимо? Ми бачимо провокації з боку Російської Федерації, які вони чинили постійно, але сьогодні це було зухвала і масована провокація, – розповів Олексій Данілов.

Він нагадав, що сьогодні була масована провокація з боку Росії, коли бойовики на Донбасі обстріляли дитячий садок та інші об’єкти інфраструктури в районі Станиці Луганської.

– Яка у них ціль? Щоб ми почали відповідати воєнним шляхом. Щоб нас потім звинуватити в тому, що ми маємо причетність – що вони хотіли б, щоб розвернулося на нашій території. Ми маємо бути стриманими і не вестись на провокації, – сказав секретар РНБО.

Перед цим президент США Джо Байден дав оцінку ситуації на українсько-російському кордоні, заявивши, що ризик повномасштабного наступу Росії залишається на високому рівні.

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Джерело: Право на владу

Фото: РНБО

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