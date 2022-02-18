Данілов відповів на заяви Блінкена: ми не бачимо готовності РФ до повномасштабної атаки

Україна не бачить намірів Росії здійснити нове вторгнення на українські території найближчими днями. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі програми Право на владу. – Починаючи з 30 жовтня 2021 року ми отримуємо дані від розвідспільноти про ті процеси, які є на сьогодні. Я не можу підтвердити, що все в нас збігається на 100% з нашими партнерами. Однак більшість інформації підтверджувалася, ми робили відповідні кроки і не сиділи склавши руки, – сказав він.

Олексій Данілов окремо прокоментував заяви Державного департаменту США, що найближчими днями президент РФ планує здійснити нову, повномасштабну атаку на Україну.

– Якщо казати про повномасштабну операцію стосовно нашої країни – ми такого не бачимо. Що ми на сьогодні бачимо? Ми бачимо провокації з боку Російської Федерації, які вони чинили постійно, але сьогодні це було зухвала і масована провокація, – розповів Олексій Данілов.

Він нагадав, що сьогодні була масована провокація з боку Росії, коли бойовики на Донбасі обстріляли дитячий садок та інші об’єкти інфраструктури в районі Станиці Луганської.

– Яка у них ціль? Щоб ми почали відповідати воєнним шляхом. Щоб нас потім звинуватити в тому, що ми маємо причетність – що вони хотіли б, щоб розвернулося на нашій території. Ми маємо бути стриманими і не вестись на провокації, – сказав секретар РНБО.

Перед цим президент США Джо Байден дав оцінку ситуації на українсько-російському кордоні, заявивши, що ризик повномасштабного наступу Росії залишається на високому рівні.

Джерело: Право на владу

Фото: РНБО