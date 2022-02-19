Україна з легкістю могла б замінити обидва Північні потоки – прем’єр Польщі

Польський прем’єр Матеуш Моравецький заявив, що російський газопровід Північний потік-2 необхідно включити до санкційного пакета на той випадок, якщо РФ вирішить знову вторгнутися в Україну.

Про це він заявив на Мюнхенській конференції безпеки-2022 у суботу, 19 лютого.

– Президент Путін використовує газ як зброю, тому ми наполегливо виступаємо за те, щоб Північний потік-2 не запускався як нова газова система. Але також потрібно вимкнути Північний потік-1, – наполягає Моравецький.

Він додав, що Україна та її газова система здатні пропускати через себе до 130 млрд кубів газу, тоді як обидва Північні потоки разом – лише 100 млрд кубів.

– Тож їх можна легко замінити. І Путін не зможе так легко атакувати Україну, якщо він хоча б частково буде залежним від виконання його контрактів та постачання газу через Україну. Такою була ситуація до будівництва Північного потоку-1. І тому хоча б Північний потік-2 має бути частиною пакунку санкцій, – сказав прем’єр Польщі.

Раніше Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила, що у разі російського вторгнення в Україну газопровід Північний потік-2 може потрапити під санкції Заходу.