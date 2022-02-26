50 країн засудили РФ за вето на резолюцію ООН щодо війни в Україні

П’ятдесят країн випустили спільну заяву, в якій вказали, що Росія зловжила своїм правом вето, заблокувавши резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує російське вторгнення в Україну.

За даними CNN, заяву зачитала посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

– Ті з нас, хто перебувають тут сьогодні, продовжують вірити в урочистий обов’язок та найвищу мету Ради Безпеки – запобігати конфліктам та відвертати лиха війни. Сьогодні Росія зловжила своєю владою, щоб накласти вето на нашу рішучу резолюцію, – сказала Томас-Грінфілд.

До цього Росія скористалася своїм правом вето як постійний член Ради безпеки ООН для того, щоб блокувати ухвалення резолюції, яка засуджує її дії проти України.