Експерти в галузі ядерної енергетики оцінили ступінь ризику для українських ядерних реакторів у зв’язку з вторгненням російських окупантів на територію країни.

У світі зростають побоювання з приводу безпеки 15 ядерних реакторів України і можливості екологічної катастрофи в розпал російського вторгнення.

Експерти заявили, що ці реактори, розміщені на чотирьох електростанціях по всій країні, мають рівні захисту для запобігання катастрофічному розплавленню їхньої активної зони. Але в повномасштабній війні, яку розв’язав Володимир Путін, існує підвищений ризик, що ці рівні безпеки проваляться всі і відразу.

Як повідомлялося, в п’ятницю, 25 лютого, були зареєстровані сплески радіації в Чорнобилі, місті ядерної катастрофи 1986 року, яке було захоплений російськими військами. Залишки активної зони реактора засипані бетоном, а ЧАЕС стала по суті сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що відповідальність за Чорнобильську АЕС тепер лежить на Росії, оскільки строгі правила для станції не дотримуються. Вона звинуватила російські сили в тому, що вони утримують в заручниках 92 співробітників заводу.

Український регулюючий орган пояснив сплески радіації військовими машинами, що збовтують верхній шар грунту, який все ще забруднений вибухом реактора 1986 року.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що свідчення Чорнобиля залишаються низькими і не становлять небезпеки для населення, але додало, що агентство уважно стежить за українськими реакторами. У ньому говориться, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі «як і раніше серйозно занепокоєний».

Шість українських реакторів знаходяться на Запорізькій атомній електростанції, другій за величиною в Європі, недалеко від того місця, де в п’ятницю, 25 лютого, росіяни висадили багатотисячний десант.

Досі український ядерний регулятор запевняв МАГАТЕ, що всі його реактори працюють безпечно. Однак російський наступ з півдня швидко наближався до цього району.

Хоча ймовірність прямого удару по станції залишається низькою, експерти попереджають, що катастрофа може бути спровокована тим, що персоналу не дадуть дістатися до об’єкта, якщо виникне стійкий перебій в подачі електроенергії, необхідної для постійного охолодження паливних стрижнів.

Атомні електростанції використовують дизель-генератори в якості резерву, але вони покладаються на запаси палива, які можуть бути сильно обмежені в розпал війни.

– Є непередбачені обставини, але я сумніваюся, що ці електростанції підготувалися до повномасштабного вторгнення, – зазначила український науковий співробітник проекту Гарвардського університету з управління атомом Маріана Буджерін.

Передбачуване захоплення персоналу в якості заручників в Чорнобилі висвітило небезпеку для діючих реакторів, де оператори були необхідні для їхньої зупинки і охолодження.

– Є різні проблеми з кадрової точки зору. По-перше, чи можуть співробітники приступити до роботи, не будучи вбитими, – сказав співдиректор програми ядерної політики у Фонді Карнегі Джеймс Ектон.

Він також вважає, що запас дизельного палива для аварійних генераторів став критичною проблемою в розпал війни.