Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України пояснила, як розрізнити українську військову техніку та російську, а також повідомила, що робити, якщо зустрінеш війська агресора.

Про це йдеться у пості, опублікованому на сторінці відомства у Facebook.

– Російська техніка має темно-зелене та болотяне забарвлення. Іноді присутнє триколірне забарвлення. Українська техніка – пофарбована у вигляді “пікселя” або темно-зелений колір, близький до оливкового, – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Фейсбуці у ніч на суботу.

У Держспецзв’язку додали, що також російська техніка, що в’їхала на територію України, має додаткові ознаки, які вказують на напрямок руху:

коса лінія на кузові – на Херсон;

мітка Z на кузові, Росгвардія (кадировці) – наступ на Харків, Київ з-під Сум;

трикутник – на Слов’янськ та Краматорськ;

коло – для мобільного резерву.

Що робити, якщо побачив російську техніку в Україні

Держспецзв’язку повідомляє, що під час зустрічі з російською технікою необхідно повідомляти про це у ВСУ через контакти на сайті Генерального штабу.