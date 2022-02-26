Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України пояснила, як розрізнити українську військову техніку та російську, а також повідомила, що робити, якщо зустрінеш війська агресора.
Про це йдеться у пості, опублікованому на сторінці відомства у Facebook.
– Російська техніка має темно-зелене та болотяне забарвлення. Іноді присутнє триколірне забарвлення. Українська техніка – пофарбована у вигляді “пікселя” або темно-зелений колір, близький до оливкового, – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Фейсбуці у ніч на суботу.
У Держспецзв’язку додали, що також російська техніка, що в’їхала на територію України, має додаткові ознаки, які вказують на напрямок руху:
- коса лінія на кузові – на Херсон;
- мітка Z на кузові, Росгвардія (кадировці) – наступ на Харків, Київ з-під Сум;
- трикутник – на Слов’янськ та Краматорськ;
- коло – для мобільного резерву.
Що робити, якщо побачив російську техніку в Україні
Держспецзв’язку повідомляє, що під час зустрічі з російською технікою необхідно повідомляти про це у ВСУ через контакти на сайті Генерального штабу.
– Знімайте пересування цієї техніки на відео та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_України. Якщо є бажання та можливість – знищуйте ворожу техніку всіма можливими засобами, – сказано у повідомленні.