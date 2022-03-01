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Факти / Україна

Зеленський – Путіну: Ти вбив 16 наших дітей

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Європарламенті наголосив, що російські війська, які глава РФ Володимир Путін відправив до нашої держави, вбивають українських дітей.

Глава Української держави виступив у Європарламенті за відеозв’язком.

– У нас, ви знаєте, є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. І знову президент Путін скаже, що це якась там операція, і “ми б’ємо по військовій інфраструктурі”. Де наші діти? На яких військових заводах вони працюють, на яких ракетах вони?! Може, вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив! – наголосив Володимир Зеленський.

Він також розповів членам Європарламенту, що сьогоднішній ранок був трагічним для України, оскільки Харків знову потрапив під ракетний обстріл військ РФ.

– Дві крилаті ракети у Харкові. Місто, яке біля кордонів з РФ… Там більше двадцяти вишів. Це місто, де найбільша кількість університетів у нашій країні. Молодь яскрава, розумна, яка завжди збиралася на всі свята на найбільшій площі в нашій державі – Площі Свободи. І це найбільша площа в Європі. А зранку дві крилаті ракети – у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи, – зазначив президент.

Він додав, що українці зараз борються за свою землю і свободу. Володимир Зеленський висловив упевненість, що громадян України ніхто не зможе зламати, зокрема й російські війська.

– Повірте мені, попри на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені: кожна площа сьогодення, як би вона не називалася, вона буде називатися площею свободи. В кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас. Ми сильні, ми українці, – заявив Зеленський.

Раніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко поінформував, що російські окупанти вбили вже 16 дітей. Ще 45 із різними пораненнями врятували українські медики.

Так, днями в Києві ворожі диверсанти відкрили вогонь по родині з трьома дітьми. Батьки та дівчинка-учениця четвертого класу загинули.

Фото: Офіс президента

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