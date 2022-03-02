Загиблі серед цивільних: з початку нападу РФ Україна втратила понад 2 тис. людей

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку збройної агресії Росії проти України вже загинуло понад 2 тис. громадянських українців.

– Вже понад 160 годин Україна та весь український народ тримають оборону від підступного та цинічного нападу Росії та Білорусі, а щогодини – це втрачені життя наших дітей, жінок та захисників. Протягом семи днів війни, – наголосили у відомстві.

Там повідомили, що за цей час РФ знищила сотні об’єктів української транспортної інфраструктури, дитячих садків, житлових будинків та лікарень.

– За цей час вже загинули понад 2 тис. українців, не рахуючи наших захисників, – сказано у повідомленні.

Рятувальники наголосили, що на сьогодні їх основні зусилля спрямовані на порятунок людей. За їхніми даними, вдалося зберегти життя 150 людям, ліквідувати понад 400 пожеж, які виникли після обстрілу росіян, а також евакуювати понад 500 людей.

У відомстві повідомили, що піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.