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Факти / Україна

У Сумській області обстріляли таксі з цивільними. Є загиблий та поранені

Тетяна Забожко редакторка стрічки
швидка допомога

Російські військові, які стояли колоною на дорозі неподалік села Пустовійтівка Сумської області, обстріляли таксі з цивільними людьми.

Надзвичайна подія сталася увечері 5 березня, повідомляє голова облдержадміністрації Дмитро Живицький.

Карета швидкої змогла приїхати до постраждалих, але її довго не пропускали російські військові.

Відомо, що водій загинув на місці. Жінка та її 17-ти річний син, яких перевозив таксист, – нині в лікарні.

Цього ж дня в Ромнах російські військові обстріляли місцеву заправку. Унаслідок цього одна людина з українського боку загинула, ще двоє – поранені.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: УНІАН

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