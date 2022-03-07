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Факти / Україна

Евакуація з Києва: розклад і рейси поїздів на 7 березня 2022 року

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Евакуація з Києва: розклад і рейси поїздів на 7 березня 2022 року

Евакуаційні поїзди з Києва – розклад і рейси на 7 березня 2022 року.

  • 01:00 – “Интерсити+” Дарница – Харьков
  • 06: 23 – №142 Львов-Лиман
  • 06: 23 – №114 Львов-Лиман
  • 07: 00 – №722 Дарница-Харьков
  • 07: 00 – №732 Дарница-Днепр
  • 07:36 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка
  • 08: 00 – №705 Дарница-Львов
  • 12: 06 – №45 Ужгород-Лиман
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львов
  • 14: 07 – №749 Киев-Ивано-Франковск
  • 14: 25 – №769 Киев-Каменец-Подольский
  • 15: 02 – №55 Киев-Рахов
  • 17: 00 – №743 Киев-Львов
  • 17: 12 – №13 Киев-Солотвино
  • 17: 42 – №792 Киев-Кременчуг
  • 17: 42 – №790 Киев-Кропивницкий
  • 18: 30 – №81 Киев-Ужгород
  • 19: 06 – №44 Киев-Ивано-Франковск
  • 19: 48 – №95 Киев-Рахов
  • 20: 05 – №29 Киев-Ужгород
  • 20: 12 – №49 Киев-Трускавец
  • 20: 21 – №59 Киев-Чоп
  • 20: 21 – №57 Киев-Ворохта
  • 21: 07 – №38 Киев-Запорожье
  • 21: 15 – №105 Киев-Одесса
  • 21: 22 – №97 Киев-Ковель
  • 22: 03 – №149 Полтава-Черновцы
  • 22: 10 – №17 Харьков-Ужгород
  • 22:22 – №7 Киев – Черновцы
  • 22: 37 – №91 Киев-Львов
  • 22: 47 – №46 Лиман-Ужгород
  • 23: 46 – №771 Киев-Хмельницкий
  • 04: 11 – №114, 142 Лиман-Львов
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Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати закордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Джерело: Укрзалізниця

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