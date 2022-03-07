Евакуаційні поїзди з Києва – розклад і рейси на 7 березня 2022 року.

01:00 – “Интерсити+” Дарница – Харьков

06: 23 – №142 Львов-Лиман

06: 23 – №114 Львов-Лиман

07: 00 – №722 Дарница-Харьков

07: 00 – №732 Дарница-Днепр

07:36 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка

08: 00 – №705 Дарница-Львов

12: 06 – №45 Ужгород-Лиман

13:34 – №114/142 Лиман – Львов

14: 07 – №749 Киев-Ивано-Франковск

14: 25 – №769 Киев-Каменец-Подольский

15: 02 – №55 Киев-Рахов

17: 00 – №743 Киев-Львов

17: 12 – №13 Киев-Солотвино

17: 42 – №792 Киев-Кременчуг

17: 42 – №790 Киев-Кропивницкий

18: 30 – №81 Киев-Ужгород

19: 06 – №44 Киев-Ивано-Франковск

19: 48 – №95 Киев-Рахов

20: 05 – №29 Киев-Ужгород

20: 12 – №49 Киев-Трускавец

20: 21 – №59 Киев-Чоп

20: 21 – №57 Киев-Ворохта

21: 07 – №38 Киев-Запорожье

21: 15 – №105 Киев-Одесса

21: 22 – №97 Киев-Ковель

22: 03 – №149 Полтава-Черновцы

22: 10 – №17 Харьков-Ужгород

22:22 – №7 Киев – Черновцы

22: 37 – №91 Киев-Львов

22: 47 – №46 Лиман-Ужгород

23: 46 – №771 Киев-Хмельницкий

04: 11 – №114, 142 Лиман-Львов

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати закордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.