Данілов назвав головну несподіванку російського нападу на Україну

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов 10 березня заявив, що Україна почала готуватися до російського вторгнення ще у листопаді 2021 року.

Але несподіванкою стало те, що напад вчинять із території Білорусі, зазначив він в ефірі Свобода Live.

– Ми не могли суспільству сказати, що буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна з тактик Російської Федерації, щоби тут почався хаос, – пояснив Данілов.

Він додав, що влада розуміла абсолютно чітко, що російське вторгнення відбудеться в будь-якому разі, проте Білорусь – це стало “ударом у спину”.

Данілов уточнив, що влада України готувалася до загострення на сумському, луганському, харківському та кримському напрямах.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі заявляє, що армія його країни нібито “не брала і не має наміру брати участь” у війні Росії проти України.

Міноборони Білорусі також заперечує участь військ цієї країни у новій агресії РФ в Україні.

Однак, за даними військових США, Росія випускає по Україні ракети зокрема з території Білорусі.