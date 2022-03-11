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Факти / Україна

Данілов назвав головну несподіванку російського нападу на Україну

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Данілов назвав головну несподіванку російського нападу на Україну

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов 10 березня заявив, що Україна почала готуватися до російського вторгнення ще у листопаді 2021 року.

Але несподіванкою стало те, що напад вчинять із території Білорусі, зазначив він в ефірі Свобода Live.

– Ми не могли суспільству сказати, що буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна з тактик Російської Федерації, щоби тут почався хаос, – пояснив Данілов.

Він додав, що влада розуміла абсолютно чітко, що російське вторгнення відбудеться в будь-якому разі, проте Білорусь – це стало “ударом у спину”.

Данілов уточнив, що влада України готувалася до загострення на сумському, луганському, харківському та кримському напрямах.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі заявляє, що армія його країни нібито “не брала і не має наміру брати участь” у війні Росії проти України.

Міноборони Білорусі також заперечує участь військ цієї країни у новій агресії РФ в Україні.

Однак, за даними військових США, Росія випускає по Україні ракети зокрема з території Білорусі.

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Джерело: Радіо Свобода

Фото: УНІАН

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