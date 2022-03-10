У Києві станом на 10 березня залишилося трохи менше двох мільйонів жителів.

Про це в ефірі єдиного марафону національних телеканалів повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

– Кожен другий киянин зараз місто покинув. Однак ті, хто залишається, столицю не здадуть, і ворог не пройде, – запевняє міський голова.

Кличко відзначає, що Київ у ці дні перетворюється на фортецю.

– Я бачу, як укріплюється місто – кожна вулиця, кожна будівля. До територіальної оборони долучаються люди, які навіть уявлення не мали, що змінять звичний одяг на уніформу та візьмуть до рук автомат, – наголошує міський голова.

Міський голова констатує: головна мета росіян із першого дня війни – взяти Київ у кільце та захопити його, щоб потім вимагати скинути владу.

– Але їхні наміри не втілюються в життя завдяки нашим хлопцям у Бучі, Ворзелі, Ірпені, Гостомелі, де тривають запеклі бої. Вони зривають усі їхні плани оточити Київ, і ми всіма силами їм допомагаємо в цьому, – підсумував Віталій Кличко.

У тому, що ворогові не вдасться оточити та захопити Київ, певен і радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, останні кілька діб противник постійно зазнає поразки, а перевага на полі бою – за Збройними силами України.

10 березня почалася п’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні.

На карті бойових дій в Україні можна простежити, що агресор найбільше атакує міста на півночі, сході та півдні.

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Фото: Віталій Кличко