Київ живе під загрозою вторгнення, але ми вистоїмо – Кличко

Столиця України живе під загрозою вторгнення російських загарбників, тому Київ продовжує разом з військовими та теробороною дбати про укріплення міста та забезпечувати захисників їжею і спорядженням, заявив мер Віталій Кличко.

– Під Києвом тривають бої, і зараз столиця допомагає області в евакуації мешканців Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня. Тільки за останні два дні вдалося вивезти тисячі людей. Місто надає пасажирський транспорт. Київські рятувальники зустрічають людей на залізничному вокзалі. І тих, хто хоче виїхати з Києва, відправляють потягами на Західну Україну, – розповів очільник столиці.

Кличко також звернувся до усіх українців, які живуть у Маріуполі, Миколаєві, Харкові, Херсоні, Чернігові, Житомирі та інших містах і містечках, які зазнають болісних атак з боку російських загарбників.

– Разом ми сильні! Наші військові – відважні герої! Українці – вільна нація. І ми вистоїмо! – сказав він.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заспокоїв жителів та гостей Києва, які бояться, що столицю можуть захопити чи оточити російські війська.

За його словами, російські війська навіть технічно не зможуть захопити чи оточити Київ.