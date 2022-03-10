Україна прибула на переговори з Лавровим із сильною позицією – Кулеба

Україна прибула до Туреччини на переговори з очільником МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим із сильною позицією.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав 10 березня під час переговорів із турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.
– Завдяки незламності президента України Володимира Зеленського, нашої дипломатії, Сил оборони, всього українського народу та підтримці партнерів російські загарбники отримують гідну відсіч на всіх фронтах, – наголосив Дмитро Кулеба.
За словами очільника українського дипломатичного відомства, під час тристоронньої зустрічі з Сергієм Лавровим наполягатиме на:
- негайному припиненні вогню;
- поліпшенні гуманітарної ситуації в Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі та інших українських містах;
- виведенні російських військ із території України.
– Російські військові варварськи обстрілюють лікарні, дитячі садки, житлові будинки. Гинуть та дістають поранень цивільні люди. Особливо кричущим злочином є авіаційне бомбардування пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі.
Світ має рішуче діяти, щоби зупинити воєнні злочини та злочини проти людяності з боку РФ, – зауважив глава МЗС України.
10 березня в Анталії заплановані переговори міністрів України та Росії.
Ініціатива організації зустрічі належить турецькій стороні.
10 березня триває п’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні, яка почалась за наказом президента РФ Володимира Путіна 24 лютого.
На карті бойових дій в Україні можна простежити, що агресор найбільше атакує міста на Півночі, Сході та Півдні.
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