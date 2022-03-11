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Факти / Україна

Це лише частина відповідальності: Нефьодов про репарації, які має виплатити Росія

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Це лише частина відповідальності: Нефьодов про репарації, які має виплатити Росія

Станом на 10 березня путінські загарбники завдали Україні матеріальних збитків на загальну суму $54 млрд.

Про це ввечері 11 березня заявив економіст Максим Нефьодов. Такі дані оприлюднила Київська школа економіки.

Напередодні Максим Нефьодов запустив платформу Росія заплатить, яка має на меті фіксувати тисячі випадків путінського руйнівництва.

– Ми хочемо не тільки відстояти свою незалежність, аби Росія забралася з України. Звичайно, ми хочемо і справедливості, аби росіяни заплатили за завдані збитки, і ми змогли відновити Україну і все те, що вони зруйнували, – зазначив Максим Нефьодов.

Він також підкреслив, що виплата репарацій – це лише частина відповідальності, яку має понести путінська Росія. Окрім цього, окремо розглядатимуться воєнні злочини та персональні позови українських громадян.

Репарації – повне або обумовлено часткове відшкодування матеріальних збитків, завданих війною, переважно у грошовій формі. Репарації отримує держава-переможець від держави, що зазнала поразки у війні.

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