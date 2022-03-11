Оборону столиці України – Києва вирішено посилити зведеним батальйоном Національної поліції.

Про це розповів в одному з інтерв’ю перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

Він зазначив, що всі підрозділи системи МВС дуже активно задіяні в протидії збройній агресії Росії. Так, бійці Нацгвардії разом із прикордонниками перебувають на передових рубежах та дають відсіч ворогу.

Водночас Національна поліція забезпечує правопорядок, супровід вантажів, протидію злочинності.

Днями було ухвалено рішення створити спеціальний підрозділ поліцейських для зміцнення оборони Києва.

– Днями було прийнято рішення про створення зведеного батальйону Національної поліції, зокрема, в Києві, який підсилить сили оборони Києва, – зазначив Єнін.

За його словами, новий батальйон буде, зокрема, залучений до боротьби із можливими десантами ворога.

– Вони будуть виконувати завдання командування оборони Києва. Насамперед по боротьбі з можливими десантами противника, будуть допомагати перекривати проривонебезпечні напрямки, а також виконувати інші завдання та доручення командувача сил оборони Києва, – пояснив Єнін.

Напередодні мер столиці Віталій Кличко поінформував, що Київ живе під загрозою вторгнення військ РФ, а тому місто продовжує разом із військовими та територіальною обороною дбати про укріплення позицій.

Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заспокоїв, що російські загарбники навіть технічно не зможуть захопити чи оточити Київ. За словами Арестовича, і в столиці, і поблизу міста діє достатньо велике угруповування українських військ, яке знищує ворога.

Джерело: Радіо НВ