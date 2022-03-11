Загиблих закопують у парках: мешканка Маріуполя про ситуацію у місті

Мешканка Маріуполя Анна Є. розповіла про те, як зараз доводиться виживати людям у її місті. Дівчина просить про допомогу, адже там не залишилося їжі, а обстріл ведеться по житлових будинках.

– Сьогодні все погано. Ми не знаємо, що робити, трусимося, поверхи хитаються від хвиль. Якщо у вас буде можливість, скажіть, що тут скоро буде стихійне лихо. Все горить, трупи лежать (їх у парках закопують). Їжу не привозять, води нема. Щось там привозили, але там треба було вистояти в черзі близько дев’яти години, а в цей час триває обстріл. Люди сидять у підвалах. Я не знаю, що буде далі, але гірше вже немає куди, – розповіла Анна.

Вона наголосила, що їжі у місті немає зовсім.

– Їжі ніде немає, взагалі ніде. Воду ще якось можна дістати. Ми вистояли дев’ять годин. Взяли шість бутлів. Це вода з крана, яку ще можна якось прокип’ятити та пити. Знову ж таки прокип’ятити десь на багатті. Це треба десь узяти дрова, – додала дівчина.

Вона зазначила, що через відсутність електроенергії тривалий період у більшості телефони вимкнені. Зі свого боку, її телефон поки тримає заряд, адже включає вона його щодня на пару хвилин в один і той самий час.

– Тут навіть немає чого вже руйнувати. Житлові будинки і все. Якби тут ще їздили військові, та їх тут не видно. Я не знаю, по чому вони стріляють. У деяких людей нічого не залишилося – ні дома, ні машини. Люди вибігають в одних капцях, не знають куди їм іти, – зауважила Анна.