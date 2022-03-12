12 березня із Запоріжжя до Маріуполя “зеленим” коридором відправили гуманітарну допомогу.

Більше 90 тонн продуктів харчування та медикаментів прямують до міста, яке вже 11 діб перебуває у блокаді через обстріли російськими військами. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Відомо, що навіть священнослужителі православної церкви виступили з ініціативою особисто супроводжувати гуманітарну колону. Все для того, щоб 400 тис. маріупольців отримали довгоочікувану та критично важливу допомогу.

Вже кілька днів поспіль російські загарбницькі війська зривають евакуацію мирних жителів з Маріуполя і нещадно обстрілюють місто.

За час блокади Маріуполя російські загарбники вбили вже 1 582 мирних мешканців. За словами мера міста Вадима Бойченка, путінські війська цинічно стріляють із забороненого озброєння, градами, гаубицями по житлових масивах, знищують лікарні, вбивають мирне населення.

12 березня на території України відкривають чергові гуманітарні коридори та рейси для евакуації людей з гарячих точок.