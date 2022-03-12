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Факти / Україна

Щоб не було дефіциту: Зеленський анонсував скасування ПДВ та акцизу на пальне в Україні

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне в нашій державі. Такий крок повинен допомогти уникнути дефіциту пального та стабілізувати ціни.

Про це глава держави розповів сьогодні під час нового відеозвернення до українців.

За словами Зеленського, рішення про скасування ПДВ та акцизу на пальне вже погодив уряд.

– Узгоджено повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне – на бензин, на дизель. Це робиться не тільки в контексті посівної кампанії, яку потрібно розпочинати, як завжди, дуже швидко, терміново, але й з розрахунку на потреби всіх громадян України. Щоб не було дефіциту пального в країні, щоб ціни були стабільними, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що тепер рішення мають затвердити депутати Верховної Ради України. Президент зазначив, що спікер ВР Руслан Стефанчук уже займається організацією відповідного парламентського засідання.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав бізнес в Україні почати відновлювати своє виробництво, де це можливо.

Глава уряду також оголосив п’ять кроків для підтримки бізнесу під час війни. Йдеться про: звільнення від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців першої та другої груп на час воєнного стану; звільнення підприємств та ФОП третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ; відтермінування сплати податків для підприємств, які не можуть їх заплатити; відтермінування впровадження РРО для всіх ФОП; скасування заходів ринкового та споживчого нагляду.

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Фото: Офіс президента

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