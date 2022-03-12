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Факти / Україна

У Миколаєві війська РФ вночі обстріляли лікарні та інтернат – голова ОДА

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Миколаєві війська РФ вночі обстріляли лікарні та інтернат – голова ОДА

Російські війська вночі хаотично обстрілювали Миколаїв, зокрема лікарні, інтернат. Також потрапили у трубу котельні.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

– Вони (російські загарбники) змінюють тактику і тепер виїжджають, стріляють і втікають. Розміщуються у селах, квартируються у сільських школах, у будинках. Ми не можемо накривати їх у відповідь. Тепер правил немає, працюватимемо з ними жорсткіше, – повідомив він.

Також Віталій Кім додав, що наразі жертв внаслідок російських обстрілів немає, але двоє людей дістали поранення.

Вночі 12 березня у Миколаєві російські військові обстріляли онкологічну лікарню. Про це повідомив голова обласного управління охорони здоров’я Максим Безносенко.

За його словами, у цьому медзакладі лікують онкохворих зі всієї Миколаївської області. Він наголосив, що, якщо вже Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, то це означає, що РФ в агонії.

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Фото: ДСНС

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