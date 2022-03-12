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Факти / Україна

Усунення президента Росії Путіна буде достатнім для припинення війни – Кулеба

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Для припинення війни в Україні та відновлення безпеки у світі необхідна депутінізація Росії.

Про це ввечері 12 березня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що розв’язування війни в Україні було цілеспрямованим та підготовленим рішенням Путіна. Саме тому для її припинення офіційному Києву було б достатньо усунути його від де-факто одноосібної влади в Росії.

– Але відновлення миру і безпеки в євроатлантичному просторі також вимагало б не лише усунення Путіна, а й депутінізації Росії. Путін – не лише просто особа, це система, і Росія має бути депутінізована, – підкреслив він.

Про цілу низку поразок Путіна в Україні напередодні заявив президент США Джо Байден. На прес-конференції 11 березня він повідомив, що з першого дня війни Путін спостерігає, як цивілізований світ об’єднується навколо України.

Плани Кремля про домінування в Україні та розкол всередині ЄС, додав Байден, також провалилися.

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Джерело: МЗС

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