Від початку розв’язаної Росією повномасштабної війни в Україні вже загинули 79 дітей, а майже 100 отримали поранення.

Такі дані оприлюднили в Офісі генпрокурора.

Унаслідок атак путінських військ найбільше дітей постраждало в Київській, Харківській, Сумській, Донецькій, Херсонській та Житомирській областях.

– За 16 днів війни в Україні вже загинуло 79 дітей та майже 100 поранено… Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії, – поінформували у відомстві.

В Офісі генпрокурора також оприлюднили п’ять фактів воєнних злочинів РФ щодо дітей в Україні. У відомстві нагадали про: загибель хлопчика від уламку снаряду в місті Чугуїв (Харківська область); тяжкі поранення дітей унаслідок ворожих обстрілів житлових кварталів міста Охтирка (Сумська область); обстріл дитячої лікарні Охматдит у Києві; смерть 2-річного хлопчика від поранень та 6-річної дівчинки від зневоднення, бомбардування лікарні в Маріуполі; загибель хлопчика від уламку снаряду на Київщині.

В Офісі генпрокурора також поінформували, що внаслідок збройної агресії РФ в Україні зруйновано понад 280 навчальних закладів (дев’ять із них знищені повністю). Зокрема, в Донецькій області пошкоджені 110 навчальних закладів, у Сумській – 28, у Києві – 17. Також пошкодження отримали понад 10 закладів дитячих лікувальних установ.

Як наголосили у відомстві, в середньому під час війни ворог щодня руйнує 17 навчальних закладів.

– Відтак 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів, – зазначається в повідомленні.

Наразі ювенальні прокурори фіксують усі злочини проти дітей, вчинені путінськими військами. Громадян, які стали свідками воєнних злочинів РФ, закликають фіксувати їх та надсилати докази через ресурс warcrimes.gov.ua.

Як відомо, внаслідок авіаудару регулярних військ РФ по Маріуполю було зруйновано пологовий будинок №2 та дитячу лікарню. Постраждали 17 осіб, троє людей загинули (серед них дитина).

Згодом з’ясувалося, що РФ планувала бомбардувати пологовий будинок у Маріуполі та озвучила ці плани за кілька годин до нападу.