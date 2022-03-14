Якщо небо над Україною не закриють, то російські ракети впадуть на домівки громадян країн НАТО. Це лише питання часу. Таку заяву зробив Президент України Зеленський під час свого нічного відеозвернення 14 березня.

За його словами, унаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинули 35 людей, ще 134 людини отримали поранення.

Там не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території Російської Федерації. І всього лише за 20 кілометрів звідти – кордони НАТО, – зазначив Президент.

Зеленський нагадав, як минулого року попереджав лідерів НАТО про те, що відстутність жорстких превентивних санкцій проти Російської Федерації, може призвести до війни, і додав:

Зараз я повторюю знову: якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО.

Раніше колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен теж заявляв, що Путін не планує зупинятися на розв’язанні своєї агресивної експансії в Україні.

У розмові, присвяченій російському вторгненню в Україну, колишній генсек Альянсу підкреслив, що розуміє критику НАТО з боку президента Володимира Зеленського.