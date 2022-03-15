Збройні сили України розбили російського окупанта під Харковом.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

– Черговий доказ того, що Збройні Сили України не відступлять ні на метр! Сьогодні російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом, – написав він.

Голова ОВА повідомив, що пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток.

– Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій, – повідомив голова ОВА.

Він додав, що у першій половині дня запекло билися з окупантами і в Руських Тишках.

– Зіткнення тривало понад годину. Наші українські бійці Збройних Сил так само змусили противника відступити на попередні позиції, – розповів Олег Синєгубов.

Наразі ЗСУ підраховують втрати ворога на Харківщині.

Фото: ЗСУ

Джерело: Олег Синєгубов