Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що після технічної перерви поновилися переговори між Україною та країною-агресором – РФ.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

– Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни, – перерахував Подоляк.

Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022

Вчора він заявив, що у перемовинах сторони взяли технічну паузу до 15 березня. Перерва була необхідна для додаткової роботи в підгрупах та уточнення окремих визначень.

Нагадаємо, що 28 лютого відбувся перший раунд переговорів – українська та російська делегації зустрілися у Білорусі, а потім поїхали до своїх столиць для консультацій. 3 березня відбувся другий раунд переговорів.

7 березня пройшов ще один раунд переговорів, тоді сторони отримали певні позитивні результати щодо забезпечення гуманітарних коридорів.

14 березня пройшов четвертий раунд переговорів у відеоформаті. Ключовими темами, які анонсувала українська сторона, були: мир та припинення вогню з боку Росії, негайне відведення всіх російських військ з території України, а також гарантії безпеки.