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Факти / Україна / Політика

Тривають переговори між Україною та РФ, обговорюється припинення вогню та виведення військ – Подоляк

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що після технічної перерви поновилися переговори між Україною та країною-агресором – РФ.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

– Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни, – перерахував Подоляк.

Вчора він заявив, що у перемовинах сторони взяли технічну паузу до 15 березня. Перерва була необхідна для додаткової роботи в підгрупах та уточнення окремих визначень.

Нагадаємо, що 28 лютого відбувся перший раунд переговорів – українська та російська делегації зустрілися у Білорусі, а потім поїхали до своїх столиць для консультацій. 3 березня відбувся другий раунд переговорів.

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7 березня пройшов ще один раунд переговорів, тоді сторони отримали певні позитивні результати щодо забезпечення гуманітарних коридорів.

14 березня пройшов четвертий раунд переговорів у відеоформаті. Ключовими темами, які анонсувала українська сторона, були: мир та припинення вогню з боку Росії, негайне відведення всіх російських військ з території України, а також гарантії безпеки.

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Фото: Офіс президента

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