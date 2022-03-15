Майже три мільйони українців змушені були залишити свою країну через війну.

Про це повідомляють в ООН.

Точна кількість біженців станом на 15 березня 2022 року становить 2 млн 969 тис. 600 людей.

Ескалація конфлікту в Україні призвела до руйнування цивільної інфраструктури та жертв серед цивільного населення, а також змусила людей залишити свої будинки у пошуках безпеки, захисту та допомоги, зазначили в ООН.

За перший тиждень понад мільйон біженців з України перетнули кордони до сусідніх країн, і ще більше переїжджають усередині країни.

Найбільше біженців прийняла Польща – понад 1,8 млн людей. До Румунії виїхало 453 тисячі, до Молдови понад 337 тисяч.

Угорщина прийняла майже 264 тисячі українських біженців. Словаччина – 213 тисяч осіб. До РФ виїхало майже 143 тисячі українців, а до Білорусі – 1 475.

В ООН прогнозують, що Україну можуть залишити близько чотирьох мільйонів людей.