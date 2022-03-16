Президент Володимир Зеленський прокоментував фейкову заяву про нібито “капітуляцію”, яку хакери розмістили в ефірі каналу Україна 24.

– Щодо останньої дитячої провокації мовляв я пропоную скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим РФ і повертатись додому. А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої родини. Тому жодну зброю ми складати не збираємось, – запевнив він.

Вдень 16 березня хакери зламали спільний ефір українських телеканалів, де в цей час працювала команда телеканалу Україна 24.

У рухомому рядку внизу екранів своїх телевізорів глядачі могли бачити ФЕЙКОВУ ЗАЯВУ, зроблену нібито від імені Володимира Зеленського, у якій він начебто говорить про капітуляцію і закликає скласти зброю українських військових.

Насправді ж це був ФЕЙК. Раніше українців вже попереджали про те, що Росія може використовувати різні маніпуляції, щоб підірвати бойовий дух українського суспільства у боротьбі проти путінських загарбників.

Але у цей важкий час для нашої країни потрібно критично оцінювати інформацію і довіряти лише офіційним джерелам і заявам військово-політичного керівництва держави.