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Факти / Україна

В Україні з’явиться система пошуку локації людей, за дзвінком на екстрені номери

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В Україні з’явиться система пошуку локації людей, за дзвінком на екстрені номери

ДСНС України розгортає Державна служба з надзвичайних ситуацій України разом із компаніями Carbyne, Apple та Google впроваджує систему пошуку місцеперебування людей, які телефонують на номери екстрених служб.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України.

Завдяки новій програмі можна буде оперативно визначити місцеперебування людини, яка звернулася на лінію екстреної служби.

– Також, завдяки цій програмі, громадянин лише за допомогою свого телефону зможе передати відео для диспетчера ДСНС та вести двосторонній чат із ним, – розповів заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Геннадій Герасимчук.

За його словами, таке програмне забезпечення надається ДСНС абсолютно безкоштовно.

– Саме програма компанія Carbyne незамінна у пошуку людей під завалами, а також для взаємодії з людьми, які мають різні вади здоров’я, – наголосив Геннадій Герасимчук.

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Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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