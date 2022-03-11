У застосунку Дія в умовах воєнного стану з’явилося нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент. Воно містить необхідну інформацію про особу.

Як пояснили в Міністерстві цифрової трансформації України, нове посвідчення буде корисне для громадян, які через війну залишилися без документів.

Так, в умовах війни багато українців евакуюються в більш безпечні місця. Водночас не всі встигають взяти з собою паперові документи.

А цифрові документи в застосунку Дія можуть не відкриватися. Це пов’язано з тим, що з моменту початку повномасштабної війни всі державні реєстри України відключили з міркувань безпеки, і цифрові документи в Дії можуть не підтягуватися (наприклад, цифровий паспорт чи водійське посвідчення).

Саме тому було вирішено створити тимчасовий цифровий документ на період війни – єДокумент. Він містить:

• паспортні дані громадянина;

• дані картки платника податків (ідентифікаційний код).

Щоб єДокумент з’явився в Дії, потрібно оновити застосунок. Після оновлення тимчасовий цифровий документ автоматично буде доступний користувачам. Генерувати єДокумент самостійно не потрібно.

Варто зазначити, що розробники додали в рухомий рядок на сторінці цифрового документа відому фразу-“послання” для російського військового корабля та всіх російських загарбників.

Цей цифровий документ можна буде показувати для підтвердження особи представникам поліції та бійцям територіальної оборони на блокпостах.

Варто зазначити, що в Україні запустили оновлену програму єПідтримка, в рамках якої ФОП та наймані працівники з територій, де тривають бойові дії, зможуть отримати 6 500 грн допомоги. Програма працюватиме через застосунок Дія.

Крім того, українці, чиє житло було зруйновано під час війни РФ проти України, зможуть подати заявку на відшкодування через Дію.