Волонтери та працівники Бучанської міськради звільнені

Волонтери та співробітники Бучанської міської ради, яких російські агресори сьогодні вранці, 16 березня, взяли в заручники, звільнені.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці міськради.

Відомо, що всі живі, здорові, всі повернулися до своїх рідних. У постраждалих забрали сім-карти, тому вони зараз не на зв’язку.

Нагадаємо, що у місті Буча, що під Києвом, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради.

Також російські військові взяли у полон співробітників міської ради та волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям Бучі.

Джерело: Бучанська міськрада