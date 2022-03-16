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Факти / Україна

Волонтери та працівники Бучанської міськради звільнені

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
буча

Волонтери та співробітники Бучанської міської ради, яких російські агресори сьогодні вранці, 16 березня, взяли в заручники, звільнені.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці міськради.

Відомо, що всі живі, здорові, всі повернулися до своїх рідних. У постраждалих забрали сім-карти, тому вони зараз не на зв’язку.

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Нагадаємо, що у місті Буча, що під Києвом, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради.

Також російські військові взяли у полон співробітників міської ради та волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям Бучі.

Джерело: Бучанська міськрада

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