Російські загарбники скаржаться, що їх “кидають” на гроші, не виплачують обіцяне за війну і вбивства мирних громадян в Україні. Дехто з них дезертирує, не дочекавшись “зарплати”.

Про це поінформували в Службі безпеки України та оприлюднили чергову перехоплену розмову ворога.

На аудіозапису російський загарбник скаржиться колишній дружині, що не отримає обіцяні $2 тис. за участь у військових діях в Україні та вбивства українців.

– Страшно те, що нас тут кидають на бабки… Бойові (виплати, – Ред.) “скосили”, сказали, що бойові наступного місяця дамо. А це дві тисячі доларів, – заявив окупант під час розмови.

Він також розповів про настрої в лавах російської армії: що багато хто серед загарбників дезертирує “без грошей”.

– У цій фразі – весь цинізм російських загарбників. Їм все одно, що вони вбивають українських дітей, цілі родини та бомблять пологові будинки. Байдуже, що гинуть десятки тисяч їхніх власних солдатів. Російського окупанта турбує лише одне: що за вбивство українців він не отримує свої $2 тис. Тож “велика армія” Путіна потрохи перетворюється на армію дезертирів. Деякі вояки тікають, навіть не дочекавшись обіцяної щомісячної зарплати, – наголосили в СБУ, коментуючи перехоплену розмову.

Нещодавно Служба безпеки перехопила розмову російського військовослужбовця з дружиною, яка свідчить про те, що вони демотивовані і не хочуть помирати в Україні.

А один із російських полонених розповів на допиті, що керівництво російської армії відновило практику “розстрільних загонів”. Йдеться про ешелони, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти.