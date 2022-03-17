На Херсонщину перекинули поліцейських з Краснодарського краю – Генштаб ЗСУ

На Херсонщині окупанти з ФСБ Росії здійснюють каральні операції, а ворог намагається агітувати місцеве населення вступати до лав “поліції”.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, в області залучені російські поліцейські з Краснодарського краю та окупованого Криму.

– Окупаційні війська втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках. Противник має значні проблеми з логістикою, продовжує нести втрати. На окремих напрямках здійснює блокування підрозділів Збройних сил України, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі повідомили, що ворог використав майже весь комплект крилатих ракет морського базування Калібр та оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер під час перших двадцяти діб операції, тому продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії.

Окупант продовжує брати в заручники та вбивати цивільних осіб, розстрілювати цивільні автомобілі, перешкоджати руху гуманітарних колон для евакуації населення визначеними та взаємоузгодженими “зеленими коридорами”, використовувати об’єкти цивільної інфраструктури для розміщення озброєння та техніки, вдаватись до мародерства.

Це все порушує вимоги Міжнародного гуманітарного права, повідомили у Генштабі ЗСУ.

– Ворог продовжує тримати українське місто Маріуполь в облозі та перейшов до тотального знищення об’єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та об’єктів життєзабезпечення, чим створює передумови для поглиблення гуманітарної кризи у місті, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що ворог намагається залякувати цивільне населення на тимчасово зайнятих територіях, тому загарбники вдаються до викрадень та затримань представників органів державної влади і місцевого самоврядування.

– Крім підрозділів російських збройних сил, у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму. Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції. Ворогом проводиться агітація щодо залучення місцевого населення до “поліції”, – йдеться у повідомленні.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Російська Федерація з 20 березня цього року розпочала чергову хвилю “мобілізації” на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Так звана мобілізація відбуватиметься до лав 1-го армійського корпусу у зв’язку з неможливістю якісного комплектування угруповання окупаційних військ.

Водночас авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії ЗС РФ зазнали значних втрат.

– Морально-психологічний стан льотного складу вкрай незадовільний. Продовжуються випадки подання рапортів на звільнення у зв’язку з небажанням брати участь в бойових діях на території України, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що українські військові завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії у районах міст Харків та Ізюм.

– Втрачено до 30% особового складу, озброєння і військової техніки. Окрім того, підрозділи сил оборони ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва, – повідомили у ЗСУ.

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Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ