Збройні сили України зупинили російські війська на відстані до 70 км від Києва зі сторони правого берега Дніпра.

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич.

Він нагадав, що захоплення Києва є одним із найголовніших стратегічних завдань для РФ. У Москві планували здійснити бліцкриг, а потім диктувати свої умови.

– Але план провалився. Київ, як планували окупанти, за три дні не здався, – зазначив Грузевич.

Він додав, що українська армія повністю зірвала плани ворога. Так, по правому березі Дніпра війська РФ відкинуті на 70 км, далі пройти не можуть й відмовилися від наступальних дій.

Таку ж роботу ЗСУ зараз здійснюють і на лівому березі річки.

– На сьогодні по правому березі річки (Дніпро, – Ред.) ворог зупинений майже за 70 км, і смуга зовнішнього кільця розширена до 70 км, що унеможливлює ведення вогню, окрім ракет, по нашій столиці. По лівому березі у нас є невеличке просування, але зараз ми його ліквідували. Тому можете бути спокійними. Але ворог перейшов до іншої тактики – цинічно розстрілює нашу інфраструктуру, – наголосив генерал.

Він також поінформував, що кожне місто на підступах до столиці України готується як вузол супротиву. За словами Грузевича, командування щодня об’їжджає Київ та Київську область, перевіряє стан готовності.

– І можу вас запевнити, що ворог далі не піде. Він буде зупинений. Одностайно усі громади заявляють, що ворога вони не пропустять, – запевнив генерал.

Він зазначив, що було створено угруповання військ, призначене для оборони Києва та області. Його чисельність завдяки територіальній обороні, громадянам, які приєднуються до захисту країни, збільшилася майже втричі.

Наразі створено два кола оборони, здійснюється робота з зміцнення третього (дальнього) кола.

– Створено два кола оборони, на яких ворог зупинений і не має успіху. На деяких напрямках, а це Броварський і Бориспільський, ворог взагалі відмовився від активних наступальних дій… Зараз ми ведемо роботу зі зміцнення третього, дальнього, кола, – наголосив Грузевич.

Бригадний генерал уточнив, що Київ підготовлено як єдиний вузол супротиву. Ті ж заходи зараз здійснюються і в області.