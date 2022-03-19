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Факти / Україна

Санкції США проти російських діамантів не зупиняють їх потік на Захід

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Санкції США проти російських діамантів не зупиняють їх потік на Захід

Незважаючи на те, що Сполучені Штати ввели санкції щодо російських діамантів, їх нинішнє формулювання не зупиняє потік російських дорогоцінних каменів на Західний ринок. Про це стало відомо із матеріалу видання The Guardian.

Там пишуть, що це пов’язано із особливістю експорту ювелірної продукції.

Більшість діамантів у необробленому вигляді потрапляє на огранювання та полірування в Індію, де переробляється близько 90% алмазів у світі.

Згідно з митними правилами США, поліровані діаманти можна імпортувати як індійський продукт, а не російський.

Високопоставлена ​​особа в ювелірній промисловості та засновник RapNet Мартін Рапапорт розповів The Guardian:

Потік діамантів з РФ в Індію, а звідти в Америку буде продовжуватися безперервно. Санкції по суті дуже неефективні. Вони нічого не роблять. Це не зупинить російські діаманти.

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Раніше уряд Австралії оголосив про нові санкції щодо 11 російських банків та державних структур.

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Джерело: The Guardian

Фото: Unsplash

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