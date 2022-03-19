З початку війни в Україні, яку розв’язала Росія, у Києві затримали 127 диверсантів, зокрема 14 диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомив голова військової адміністрації столиці Микола Жирнов а ефірі українського телебачення.

Він також пояснив, що завдяки блокпостам, які діють на території Києва, створена не лише мережа пунктів пропуску техніки та людей, а й основа фортифікаційних споруд, інженерних загороджень.

Крім того, Микола Жирнов наголосив, що місто має запаси для довготривалої оборони, якщо така необхідність виникне. За його словами, сьогодні функціонують 33 ринки, відкрито 635 магазинів по місту, зокрема 19 гіпермаркетів.

Раніше Микола Жирнов заявив, що ситуація навколо Києва зараз напружена. Навколо міста та встолиці створено велике угрупування військ, побудована система оборонних рубежів, районів та позицій, облаштовані різного роду загородження, зокрема мінно-вибухові, облаштовані сюрпризи для тих, хто хоче зайти в місто.

Також у Києві створили запас продуктів харчування на два тижні на випадок блокади столиці російськими військами.