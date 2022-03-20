Прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомляє, що американський президент Джо Байден зібрався у поїздку Європою на підтримку України.

Уточнюється, що наступного тижня пройде низка екстрених самітів для обговорення війни, яку розв’язала Російська Федерація на українській території.

– Поїздка буде спрямована на те, щоб продовжувати згуртовувати мир на підтримку українського народу та проти вторгнення президента Путіна в Україну, але ми не маємо планів поїхати в Україну, – повідомила Псакі у пості, опублікованому 20 березня на її сторінці у Twitter.

Цю інформацію CNN підтвердила і посол США ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Вона додала, що сумнівається, що Байден встигне в рамках своєї поїздки відвідати Україну.

Уточнюється, що експрезидент Петро Порошенко заявляв, що візит Джо Байдена до України став би хорошим символом солідарності та “надзвичайно правильним кроком, щоб продемонструвати, що весь світ разом із нами проти Росії”.