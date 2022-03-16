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Факти / Україна / Політика

Мужній крок: Зеленський про візит прем’єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Мужній крок: Зеленський про візит прем’єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії

Візит прем’єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії до Києва – це правильний крок. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з політиками.

– Коли навіть багато послів покинули Україну, ці шановні люди, лідери європейських держав нічого не бояться. Це правильний та мужній крок, – переконаний президент.

Володимир Зеленський після зустрічі подякував іноземним гостям за значну допомогу Україні та нашому народу.

Глава держави наголосив, що головне – абсолютна довіра, гарантії безпеки та санкційна політика.

15 березня до Києва приїхали прем’єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький, Чехії Петро Фіала та Словенії Янез Янша.

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Фото: Офіс президента

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