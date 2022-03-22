Кожен українець тепер точно запам’ятає назву одно із сіл на Херсонщині – Чорнобаївка. Поблизу нього розташований військовий аеропорт, який війська окупантів продовжують використовувати як місце збору літаків, попри те, що українські військові регулярно успішно знищують там ворожу техніку. 21 березня ЗСУ зробили це вже всьоме.

Через абсурдність ситуації – командування РФ бачить, що їхні сили регулярно розбивають у цьому місці, але продовжує посилати туди людей – у мережі почали висміювати дії росіян. Українці вже створили велику кількість тематичних мемів.

Меми про Чорнобаївку

Пожартував про це й Олексій Арестович.

Кілька дотепних дописів залишив Дмитро Коваленко.

До речі, ситуація з викраденням циганами російського танка також є популярною темою для висміювання.

Як і “потенціал” сил так званих Л/ДНР.

Добірку мемів про Чорнобаївку зібрав Сергій Руденко.

Ось ще кілька дописів за темою.

Птахоферма та маршрут побудовано: меми про розгром окупантів у Чорнобаївці тішать мережу / 4 фотографии

Війна в Україні триває уже 27-му добу. Українські військові продовжують успішно знищувати ворожу техніку. Водночас окупанти ницо обстрілюють мирні населені пункти, вбивають людей. Такі дії засуджує світова спільнота.

Фото: Сухопутні війська ЗС України