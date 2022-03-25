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Факти / Україна

Нуланд назвала три ознаки, які говорять про перемогу України над РФ

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Нуланд назвала три ознаки, які говорять про перемогу України над РФ

Україна не помиляється у тому, що перемагає у війні з РФ. Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час онлайн-дискусії у рамках Київського безпекового форуму 24 березня.

За словами Нуланд, Україна перемагає “здавалося б великі російські збройні сили” з трьох причин:

  • підтримки;
  • свободи;
  • правди.

Чому це відбувається? Тому що ви маєте підтримку всього демократичного світу. А також у вас є дві речі, в яких Путін відмовив своєму народу: у вас є правда, і у вас є свобода. Ці речі є невід’ємними для того, щоб домінувати в цій боротьбі. Ми підтримуємо вас. Слава Україні! – Сказала Віктория Нуланд.

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Також заступниця державного секретаря США з політичних питань заявила, що перед домовленістю щодо мирної угоди має припинитися вогонь в Україні. Після цього, за її словами, варто сформувати план виведення російських військ з території нашої держави та відбудови України.

Фото: Under Secretary Victoria Nuland

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