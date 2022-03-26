Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 31 день війни
Вбили Вбили
136 дітей
Поранили Поранили
>199 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

Окупанти викрали мера Славутича та кидають у людей світлошумові гранати

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Окупанти викрали мера Славутича та кидають у людей світлошумові гранати

У Славутичі Київської області місцеві жителі з українськими прапорами вийшли на центральну площу на мирну акцію протесту.

О 07.55 26 березня Славутицька міська рада від імені міського голови Юрія Фомічева закликала людей о 09.00 вийти на площу міста з українською символікою, “щоб показати тим, хто зайшов, свою позицію”.

Люди розгорнули великий прапор України та кілька разів заспівали гімн.

Місцеві жителі скандували Славутич – це Україна! Україна – понад усе! Слава Україні! Разом нас багато – нас не подолати! Одна, єдина соборна Україна!

У руках чимало славутичан тримали написи із словами Ми – Україна! Ідіть геть! Идите домой!

Російські загарбники, які увійшли до Славутича, захопили міську лікарню і, щоб розігнати мітинг, відкрили вогонь в повітря та почали кидати світошумові гранати.

Самого міського голови Юрія Фомічева на мітингу не було, оскільки, за останньою інформацією, його викрали окупанти.

Міська рада в повному складі продовжує свою роботу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 31-шу добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка