Окупанти викрали мера Славутича та кидають у людей світлошумові гранати

У Славутичі Київської області місцеві жителі з українськими прапорами вийшли на центральну площу на мирну акцію протесту.
О 07.55 26 березня Славутицька міська рада від імені міського голови Юрія Фомічева закликала людей о 09.00 вийти на площу міста з українською символікою, “щоб показати тим, хто зайшов, свою позицію”.
Люди розгорнули великий прапор України та кілька разів заспівали гімн.
Місцеві жителі скандували Славутич – це Україна! Україна – понад усе! Слава Україні! Разом нас багато – нас не подолати! Одна, єдина соборна Україна!
У руках чимало славутичан тримали написи із словами Ми – Україна! Ідіть геть! Идите домой!
Російські загарбники, які увійшли до Славутича, захопили міську лікарню і, щоб розігнати мітинг, відкрили вогонь в повітря та почали кидати світошумові гранати.
Самого міського голови Юрія Фомічева на мітингу не було, оскільки, за останньою інформацією, його викрали окупанти.
Міська рада в повному складі продовжує свою роботу.
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