Окупанти викрали мера Славутича та кидають у людей світлошумові гранати

У Славутичі Київської області місцеві жителі з українськими прапорами вийшли на центральну площу на мирну акцію протесту.

О 07.55 26 березня Славутицька міська рада від імені міського голови Юрія Фомічева закликала людей о 09.00 вийти на площу міста з українською символікою, “щоб показати тим, хто зайшов, свою позицію”.

Люди розгорнули великий прапор України та кілька разів заспівали гімн.

Місцеві жителі скандували Славутич – це Україна! Україна – понад усе! Слава Україні! Разом нас багато – нас не подолати! Одна, єдина соборна Україна!

У руках чимало славутичан тримали написи із словами Ми – Україна! Ідіть геть! Идите домой!

Російські загарбники, які увійшли до Славутича, захопили міську лікарню і, щоб розігнати мітинг, відкрили вогонь в повітря та почали кидати світошумові гранати.

Самого міського голови Юрія Фомічева на мітингу не було, оскільки, за останньою інформацією, його викрали окупанти.

Міська рада в повному складі продовжує свою роботу.

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