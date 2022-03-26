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Факти / Україна

Викрадений мер Славутича Юрій Фомічев вже на свободі

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Викрадений мер Славутича Юрій Фомічев вже на свободі

Російські військові звільнили мера Славутича Юрія Фомічева. Наразі у місті тривають мітинги.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

За його словами, міська рада продовжує працювати у повному складі.

Раніше Олександр Павлюк розповів, що у місті триває мирний мітинг на підтримку України. Проте окупанти вдерлися у місто, захопили лікарню, а біля мітингувальників відкрили вогонь у повітря.

Крім того, російські військові намагалися розігнати людей, жбурляючи у них світлошумові гранати.

За словами Олександра Павлюка, загарбники вийшли з центру Славутича та зупинилися на околицях міста.

Раніше повідомлялося, що на околицях Славутича вже третій день поспіль тривають бої. Окупанти намагаються зайти до міста, але українські захисники тримають оборону.

23 березня російські війська обстріляли блокпост у Славутичі.

Фото: Юрій Фомічев

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