Співробітники Служби безпеки України затримали російських інформаторів у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку. Вони збирали для ворога розвідувальну інформацію.

Про це поінформували в пресслужбі СБУ.

– Робота Служби безпеки з виявлення ворожих агентів і диверсантів триває цілодобово. За минулу добу (12 березня, – Ред.) було затримано кілька інформаторів, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію, – зазначив речник спецслужби Артем Дехтяренко.

• Харківська область

У Харківській області вдалося викрити чоловіка, який працював на військову розвідку країни-агресора Росії. Він користувався прізвиськом “Норд” для конспірації.

У день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, 24 лютого, із зловмисником відновив зв’язок Вадим Шарап – так званий лідер “Харьковского движения сопротивления”. Він передав агенту РФ завдання: збирати інформацію про маршрути руху та дислокацію підрозділів Збройних сил України, а також координати об’єктів інфраструктури у Харкові для нанесення ракетно-бомбових ударів.

СБУ змогла запобігти передачі даних та заздалегідь затримала зрадника.

Також було викрито подружжя в Харкові, яке співпрацювало зі спецслужбами РФ, допомагало коригувати обстріли та займалося пропагандою. Обоє затримані.

– Чоловік допомагав коригувати обстріли, передаючи на російський сайт GPS-координати об’єктів критичної інфраструктури Харкова та пересування ЗСУ. А дружина займалася пропагандою: поширювала у соцмережах заклики на підтримку армії окупанта та пропагувала ідеї “руZZкого міра”, – розповіли в СБУ.

• Одеса

У цьому місті Служба безпеки також викрила російського агента. Він був завербований спецслужбою РФ під час візиту до тимчасово окупованого Криму.

Ключове завдання зловмисника полягало в зборі інформації про захисні оборонні споруди, облаштовані в Одеській області силами самооборони.

– Зрадник особисто об’їхав околиці Одеси та Чорноморська, фіксував розміщення блокпостів, їх точні координати, кількість осіб та військове спорядження, – зазначили в СБУ.

Зловмисник також збирав відомості про російських громадян, які приєдналися до добровольчих батальйонів у складі ЗСУ в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

• Луганська область

На Луганщині співробітники СБУ затримали інформаторку (місцеву мешканку), яка допомагала військам РФ бомбити місто Сєвєродонецьк.

Вона підтримувала зв’язок із бойовиком терористичного формування “ЛНР”.

– Він переконав жінку збирати інформацію про місця дислокації ЗСУ, залякуючи, що інакше російські війська знищать обстрілами усе місто. Жінка виходила на вулиці, спостерігала за переміщеннями військової техніки, прислуховувалася до розмов містян і потім передавала ворогу, – розповіли в спецслужбі.

Тепер усі затримані агенти РФ дають свідчення СБУ. На зрадників чекає в’язниця.

Днями Служба безпеки України повідомила про затримання в Донецькій області двох російських інформаторів. Ще 10 бойовиків так званої “ЛНР” допитували. А на Полтавщині затримали трьох місцевих жителів, які брали участь у пропагандистській акції росЗМІ та закликали українських військових переходити на бік ворога.

Варто зазначити, що в Україні посилили кримінальну відповідальність за державну зраду і диверсії. За це тепер передбачено покарання у вигляді 15 років в’язниці або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.