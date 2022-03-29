Російські загарбники продовжують наступ на Маріуполь (Донецька область). Водночас центр міста залишається під контролем українських військ.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

– Російські війська продовжують наступ на Маріуполь із безперервними інтенсивними обстрілами міста. Однак центр міста залишається під контролем України, – зазначається в повідомленні.

Крім того, за інформацією розвідки, українські війська продовжують здійснювати локальні контратаки на північний захід від Києва (зокрема в населених пунктах Ірпінь, Буча та Гостомель).

– Ці атаки мали певний успіх, і росіяни були відкинуті з низки позицій. Однак РФ все ще становить значну загрозу для міста (Києва, – Ред.), зважаючи на її ударний потенціал, – наголошується в повідомленні.

В розвідці уточнили, що в інших місцях війська РФ утримують блокуючі позиції, намагаючись реорганізувати та перегрупувати свої сили.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/G4yuXc9WZb ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/RZuUbFj37x — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 29, 2022

Днями в розвідці Великої Британії поінформували, що російські загарбники можуть спробувати оточити українських захисників у Донецькій та Луганській областях

Крім того, британська розвідка повідомляла, що знищення десантного корабля Саратов у Бердянську похитнуло впевненість ВМС РФ щодо проведення операцій поблизу українського узбережжя.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Фото: Маріупольська міська рада