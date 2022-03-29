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Факти / Україна

Центр Маріуполя залишається під контролем українських війська – британська розвідка

Юлія Соколова редакторка стрічки
Маріуполь після обстрілів

Російські загарбники продовжують наступ на Маріуполь (Донецька область). Водночас центр міста залишається під контролем українських військ.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

– Російські війська продовжують наступ на Маріуполь із безперервними інтенсивними обстрілами міста. Однак центр міста залишається під контролем України, – зазначається в повідомленні.

Крім того, за інформацією розвідки, українські війська продовжують здійснювати локальні контратаки на північний захід від Києва (зокрема в населених пунктах Ірпінь, Буча та Гостомель).

– Ці атаки мали певний успіх, і росіяни були відкинуті з низки позицій. Однак РФ все ще становить значну загрозу для міста (Києва, – Ред.), зважаючи на її ударний потенціал, – наголошується в повідомленні.

В розвідці уточнили, що в інших місцях війська РФ утримують блокуючі позиції, намагаючись реорганізувати та перегрупувати свої сили.

Днями в розвідці Великої Британії поінформували, що російські загарбники можуть спробувати оточити українських захисників у Донецькій та Луганській областях

Крім того, британська розвідка повідомляла, що знищення десантного корабля Саратов у Бердянську похитнуло впевненість ВМС РФ щодо проведення операцій поблизу українського узбережжя.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Фото: Маріупольська міська рада

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