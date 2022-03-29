Волонтери української ІТ-спільноти створили сервіс пошуку безкоштовного житла у відносно безпечних містах України та за кордоном. Ресурс Shelter.dopomagai створений за підтримки Міністерства розвитку громад і територій разом з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Український кризовий медіацентр.

Сервіс покликаний допомагати людям, які готові надати безкоштовне житло і притулок тимчасовим переселенцям з охоплених війною регіонів. Для цього потрібно додати своє оголошення і вказати всі деталі щодо поселення.

Вже прямо зараз на сайті можна знайти більше 3 000 активних ліжко-місць безкоштовного житла.

Власники житла та переселенці можуть додавати і відповідно шукати оголошення про надання безкоштовного житла за посиланням або за телефоном гарячої лінії 0 (800) 332 238 (безкоштовно по Україні), де вже працює понад 70 волонтерів-операторів, які цілодобово приймають сотні дзвінків щодня.

Гаряча лінія є дуже важливою функцією, тому що багато біженців – люди похилого віку, які не мають смартфонів, щоб додати або знайти оголошення про безкоштовне житло.

Крім того, в дорозі або у поїзді біженці можуть не мати доступу до інтернету і можливості шукати житло. Тобто звернутися до волонтерів на гарячу лінію – єдиний спосіб знайти житло.

Сервіс також піклується про актуальність і безпеку оголошень. Для цього оператори кол-центру регулярно обдзвонюють всю базу оголошень, щоб видалити адреси, де вільних місць вже не залишилося.

Також є можливість залишити відгук або скаргу, які оператори кол-центру перевіряють вручну. Це дозволяє уникнути неприємних ситуацій і заблокувати шахраїв.

У важкі часи війни люди допомагають одне одному, навіть незнайомцям, розуміючи, що тільки згуртованість і взаємна допомога можуть наблизити всіх нас до перемоги і до повернення до нормального життя.

Джерело: Український кризовий медіа-центр