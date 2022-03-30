В Ірпені, за попередніми даними, загинули до 300 цивільних та до 50 військових.

Про це повідомив міський голова міста Олександр Макрушин під час брифінгу 30 березня.

– Люди, які їм не подобалися (російським загарбникам, – Ред.) – їх просто розстрілювали. Я розкажу, може, комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися, – розповів він.

Також Макрушин стверджує, що внаслідок російської агресії у місті загинули 16 хлопців з тероборони, ще 29 перебувають у лікарні з пораненнями. А із ЗСУ загинули 50 людей, приблизно 100 поранених.

Він розповів, що точної кількості загиблих цивільних наразі немає, втім вважає, що жертв могло бути до 300. Маркушин нагадав, що коли були потужні бої, людей ховали просто у дворах та в парках.

Крім того, він наголосив, що місто повністю перебуває під контролем українських військових, однак повертатися туди поки що небезпечно для життя. Там знаходять багато мін, розтяжок, які залишили росіяни.