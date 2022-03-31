Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) об’єднало зусилля з Укрпоштою для запуску програми грошової допомоги. На першому етапі планується охопити 360 тис. переміщених осіб по всій Україні.

Сума допомоги базується на сумі прожиткового мінімуму, прогнозованого на квітень 2022 року і становить 2 220 грн на особу на місяць. Виплачуватиметься щомісяця протягом трьох місяців з розрахунку на кількість людей в сім’ї.

Сім’ї зможуть отримати готівку через відділення Укрпошти у всіх регіонах України, а в перспективі скористатися банківським переказом.

Програма є доповненням до національної системи соціального захисту та соціальної допомоги. Її мета підтримати людей, які були змушені тікати через російську агресію, щоб вони змогли задовольнити свої основні потреби, включаючи оренду житла, придбання їжі та предметів гігієни.

Запис на включення до програми грошової допомоги вже розпочався у Львові, Ужгороді та Мукачеві і проходитиме в інших населених пунктах України.

Реєстрація проходить за адресами:

Львів, вул. Трускавецька, 2 Б (з 9:00 до 18: 00);

Львів, вул. Палія, 15 (з 9:00 до 18: 00), вихідний – субота;

Ужгород, Гуманітарний штаб Совине гніздо, вул. Ференца Ракоці, 2 (пн-пт з 9:00 до 18: 00);

Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24, Ужгородський міський центр соціальних служб департаменту соціальної політики (пн-пт з 9:00 до 18: 00);

Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

За додатковою інформацією просимо звертатися на номери: 0 800 307 711 або 0 800 309 110 (гаряча лінія Донбас СОС) або писати на адресу urkki@unhcr.org.

Для отримання грошової допомоги слід зареєструватися в якості тимчасово переміщеної особи у відповідній області через органи соцзахисту або ЦНАП.

Джерело: УВКБ ООН