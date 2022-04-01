У Міністерстві оборони України заявили, що часткове відведення російських військ у Київській та Чернігівській області не означає зменшення оборони столиці.

Про це заявив речник міністерства Олександр Мотузяник.

– Зараз російські підрозділи частково відводяться з територій Київської та Чернігівської областей. Надалі ми не можемо прогнозувати цілі ворога – саме це не дає нам підстави будь-яким способом зменшувати рівень оборони наших міст, у тому числі й столиці. Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, — заявив Мотузяник.

Спікер додав, що з огляду на сили та засоби російської армії, цього недостатньо для штурму Києва, проте потрібно дивитися на подальші обставини.

Нагадаємо, що ворожі війська перегрупують і можуть використати для спроб проведення наступальної операції у Східній операційній зоні. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

1 квітня Міноборони Великої Британії повідомило, що РФ передислокує свої війська з Грузії до України – це необхідно для посилення контингенту Росії на тлі невдалих спроб захоплення України з 24 лютого. Ці сили будуть реорганізовані в три батальйони тактичних груп для ведення бойових дій.